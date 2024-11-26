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棕櫚油一年暴漲120％！印尼上調出口稅衝擊全球

2024/11/26 16:28

市場預期，印尼恐上調12月棕櫚油出口稅，推升了棕櫚油價格出現反彈。（法新社）市場預期，印尼恐上調12月棕櫚油出口稅，推升了棕櫚油價格出現反彈。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於工業需求增加和供應不足，棕櫚油價格在一年內上漲了120%，全球市場遭受衝擊，萬里之外的尼日正深受其害。據報導，尼日利亞國家棕櫚油協會主席阿方索斯·西斯（Alphonsus Inyang）表示，目前尼日所需的棕櫚油缺口高達百萬，若不從提高內部產量因應，恐衝擊產業鏈發展，而隨著馬來西亞和印尼在近期所推出的新政策，對全球棕櫚油市場出現一波新衝擊。

市場指出，近期棕櫚油價格反彈，主要受到外部基本面因素的推動。特別是棕櫚油產量最大供應國印尼，因出口政策調整預期和國際油脂市場的動態，成為棕櫚油價格走揚的主要驅動力。而馬來西亞也在10月同步調整了該政策，將於11月起將原棕櫚油的出口稅提高至10%。

市場普遍預計，印尼將於12月上調棕櫚油出口稅和徵收額。印尼當前的11月原棕櫚油參考價為每噸961.97美元，對應出口稅為124美元/噸，而預計12月的參考價將提高至1073.56美元/噸，稅費同步上調。

尼日利亞每年約消耗約250萬噸棕櫚油，現今當地的年產量為140萬噸，尚有100萬噸的缺口需要進口來填補。主要是化妝品公司、製藥公司和其他製造商轉向使用棕櫚硬脂（一種棕櫚油衍生物）來替代牛油（動物脂肪）來生產肥皂、面霜和藥品，市場對於棕櫚油的需求增加了一倍。

根據國家統計局（NBS）2019年至2023年數據顯示，尼日從馬來西亞進口了150萬噸棕櫚油，每年進口支出約為6億美元。西斯指出，如果尼日的棕櫚油產量不增加，對馬來西亞和印尼的棕櫚油需求依賴將產生面臨風險，此因素恐將反映在尼日產業鏈上。

尼日的棕櫚油產量位居世界第五。哥倫比亞排名第四、產量為190萬噸，泰國排名第三、產量為328萬噸。馬來西亞排名第二，產量為1900萬噸、印尼產量為5000萬噸，為全球之冠。

尼日國家棕櫚生產協會前主席奧拉圖諾耶表示，由於政策不利和外匯稀缺，進口棕櫚油變得困難，導致國內所需的100萬短缺無法填補。為解決短缺問題，除了需要實施友好的進口政策，以填補供應缺口，也打算將大片森林轉變為棕櫚種植園，以提高棕櫚油的產量。

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