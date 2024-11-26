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南韓今年揭發25起技術外流 72％流向中國

2024/11/26 15:41

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〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《朝鮮日報》25日報導，南韓警察廳國家調查本部指出，今年1至10月揭發25起包括國家核心技術在內的尖端技術外流事件，其中外洩到中國的事件佔總數高達72％。

據報導，南韓當局1至10月揭發的25起技術外流事件中，有18起（72％）與中國有關，其次是美國（3起）、日本（1起）、德國（1起）、越南（1起）及伊朗（1起）。

7月，首爾警察廳以違反「產業技術保護法」嫌疑，逮捕4名拍攝有機發光二極體（OLED）相關國家核心技術等，再外洩給中國的嫌犯，並拘留其中2人。他們擅自拍攝OLED技術資料，目的是在跳槽到中國對手企業後使用。

從外流海外的技術領域來看，8起涉及顯示器，7起涉及半導體，足見南韓主力產業技術外流十分嚴重。外流的手法也五花八門，透過拍攝或電子郵件流出的各5起，其次為社群媒體（3起）、USB儲存（3起）、列印核心訊息（2起）、人力流出（2起）等途徑。

在這25起技術外流事件中，有10起涉及國家核心技術，包括經濟價值高的半導體，一旦外流到海外會對國家安全和國民經濟產生重要影響。

據了解，警察廳國家調查本部2021年揭發1起國家核心技術外流事件，2022年4起，2023年2起，今年激增至10起，創下4年來的最高紀錄。

警察廳國家調查本部表示，今年已追回6起技術物流事件產生的49億韓圜（約1.25億台幣）不法所得。9月，偷拍南韓某化學企業相關商業機密，再與中國企業簽署技術轉讓合約的一夥人，收受價值21.6億韓圜（約5489萬台幣）的汽車、現金、股票等，警方在起訴前成功將其追繳回收。

警方有關人士表示，為了根除趨於尖端化的技術外流犯罪，正計畫增加專職調查人手，並探討引進偽裝調查等最新的調查技術。

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