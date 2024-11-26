博盛半導體即將掛牌上櫃 鎖定高毛利高階應用市場

博盛董事長孟祥集帶領公司以技術差異化搶攻全球市場。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計族群再添新兵，功率場效電晶體（MOSFET）廠博盛半導體（7712）即將掛牌上櫃，博盛董事長孟祥集表示，博盛以MOSFET為核心產品，鎖定電動車、再生能源、伺服器等高階應用市場，專注高毛利、高階產品，建立差異化競爭優勢，進軍全球市場。

根據TrendForce調查，2022年全球分離式功率元件市場中，MOSFET約佔56.3%，市場佔有率最大，在新興應用如AI伺服器、數據中心及基站的需求帶動下，持續成長。

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孟祥集表示，博盛的低壓MOSFET廣泛應用於消費性電子與伺服器設備，而高壓MOSFET則專注於各式AC-DC電源系統、與再生能源，車用元件則覆蓋車燈、儀錶板、PD、車用空調與馬達驅動等領域。

博盛的ASEMM（應用特定增強模組）技術進一步提升高頻率與高效率電源設計能力，透過無線封裝與銅柱製程實現低損耗與高穩定性，大幅改善傳統封裝的阻抗與感抗問題。特別是在中低壓MOSFET市場，博盛的SGT製程技術滲透率快速提升，已開發出第三代超低導通電阻（RSP）的SGT MOSFET，能效與成本匹敵歐美競爭對手。高壓產品則採用超結型製程技術，突破物理限制，實現更低的導通電阻與更高的耐壓性能。

同時，博盛致力於第三代半導體材料的開發。碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）作為高壓應用的主流技術，已被廣泛應用於電動車和再生能源領域。

孟祥集指出，公司近年積極布局車用市場，憑藉多年技術與經驗，已於2022年完成車規產品量產，並獲得AEC-Q101及ISO 9001/14001等國際認證。截至目前，車用產品已佔博盛營收的10%，累積出貨超過1億顆，持續擴大車用產品應用，計劃在未來三年內進一步提升車規產品出貨量，隨著市場需求逐漸加大，對公司營運前景樂觀。

博盛目前在全球24個國家設有銷售渠道，並與87家經銷商合作，服務北美、歐洲與亞洲市場；外銷收入佔比高達55.82%，內銷則為44.18%。博盛今年前三季累計營收為10.64億元，年增5.32%、營業毛利3.8億元，年增34.44%，毛利率35.77%，稅後淨利新台幣2.01億元，年增64.38%，EPS為6.83元，年增57.01%。

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