蘋果AI在中國面臨艱難批准 北京官員示警：除非與當地合作

近幾個月來，蘋果一直與中國科技公司談判，協助為蘋果人工智慧模型（Apple Intelligence）在中國提供支援。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報26日報導，蘋果在中國發布自己的人工智慧模型面臨一場艱苦的戰鬥，北京一位高級官員警告，除非與當地企業團體合作，否則外國公司將面臨「艱難而漫長的過程」才能獲得批准。

蘋果執行長庫克週一（25日）抵達中國，這是他今年的第三次訪問，蘋果試圖應對中國複雜的監管制度，並將蘋果智慧應用到在中國銷售的設備中。

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近幾個月來，蘋果一直與中國科技公司進行談判，以協助為蘋果人工智慧模型（Apple Intelligence）在中國提供支援。自10月以來，蘋果已在美國逐步推出這套人工智慧功能。

據兩位知情人士透露，蘋果也考慮在中國運行自己的大型語言模型。

但一位中國最高科技監管機構告訴金融時報，像蘋果這樣的外國集團將面臨漫長而複雜的審批程序來運行自己的模式，該官員並表示，與當地人合作是他們的最佳選擇，批准之路會更容易。

中國國家網路資訊辦公室的高級官員也表示，對於外國設備製造商來說，與已經通過審查的中國企業合作，將有助「簡單直接的審批過程」。

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