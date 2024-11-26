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信驊攜手工業富聯 打造越南首座燈塔工廠

2024/11/26 14:55

信驊董事長林鴻明看好Cupola360將成為公司未來一大重要成長動能。（記者卓怡君攝）信驊董事長林鴻明看好Cupola360將成為公司未來一大重要成長動能。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠信驊（5274）及其子公司酷博樂，攜手鴻海（2317）集團旗下工業富聯，在越南北江廠成功部署Cupola360智慧巡檢方案，該廠近日榮獲世界經濟論壇（WEF, World Economic Forum）「燈塔工廠」認證，成為越南首座燈塔工廠。

信驊表示，這是繼2023年參與打造全球首座AI伺服器燈塔工廠─桃園南青廠後，再次以Cupola360全景視覺遠端管理技術，協助鴻海北江廠成為越南全國首座燈塔工廠，進一步展現該技術在智慧製造中的價值。

信驊Cupola360智慧巡檢方案運用獨家專利全景拼接技術，為越南北江廠提供720度無死角的即時監控管理。透過沉浸式視覺化管理系統，管理團隊可遠端完成巡檢、異常排查及虛擬導覽，而無需親臨現場。該技術還整合了第三方AI分析系統，能即時偵測異常並自動通知管理者，協助快速應對挑戰。此解決方案顯著減少企業對傳統SCADA系統的依賴，有效減少交通移動的碳足跡，積極協助企業達成ESG減碳目標。

信驊營運長謝承儒表示，越南為開發中國家，沒有大量傳統設備的包袱，新建的工廠也無須汰換舊有系統，所以能迅速引進最先進的科技，提升產業地位及競爭力。透過最新的全景視覺技術，不但大幅降低傳統攝影機所需的高AI運算成本，還能符合當前主權AI （Sovereign AI）的趨勢，讓企業擁有AI自主升級的彈性。企業無需依賴傳統攝影機業者，即可進行AI技術的自主開發，從而達成彎道超車。信驊將結合主權AI的Cupola360智慧巡檢技術導入越南北江廠，不僅展現了全景視覺管理技術的巨大潛力，也為製造業的遠端AI管理樹立了新標準。

信驊指出，該廠區在大規模應用AI和自動化技術後，顯著提升生產效率。根據世界經濟論壇的評價，該廠成功將勞動生產力提升190%，準時交貨率提高至99.5%，並有效降低45%的製造成本。此成果顯示，數位化管理與永續發展能夠協同推進，並為其他跨國生產基地提供了寶貴的借鑒經驗。

越南北江廠發展策略負責人王全成表示，透過Cupola360全景技術與AI分析的結合，實現全廠區的透明化數據管理與智慧遠端監控，使管理團隊能迅速發現問題並即時解決，大幅提升決策效率及整體營運效能。

根據世界經濟論壇的定義，「燈塔工廠」稱號代表了全球智慧製造和數位化營運的最高水準，獲選企業需通過多項嚴謹指標的評估，除了展現創新技術的整合能力，更體現企業對永續發展的承諾。

信驊表示，Cupola360智慧巡檢技術，不僅助力鴻海越南廠成為該國首座燈塔工廠，還在遠端管理領域開創新的標竿。未來，信驊將持續推動Cupola360技術，協助更多製造業夥伴實現智慧轉型，邁向高效率與永續發展的全新時代。

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