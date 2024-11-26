劉德音：半導體之外 台灣還有很多世界第一

劉德音（左）表示，半導體之外，台灣還有很多世界第一。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電前董事長劉德音今獲頒「潘文淵獎」，他受訪被問及是否關注台灣棒球奪冠？他說，台灣很多東西都可以是世界第一，不見得只有半導體。他並表示，川普課關稅政策，對台灣不太會有影響，「我們都賺中間財」，美國半導體產業政策不太理性，他將與母校成立智庫進行政策研究，希望美國產業政策能較理性安全。

他說，他回去美國在母校加州柏克萊，與校長討論成立智庫，針對美國產業政策與學界合作、研究，希望美國產業政策比較理性安全。「現在不太理性」，以後比較有結果再談。

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對於台積電今舉行高雄進機典禮？他表示，不用他參加，因台積電下一代已上來，很多年輕的副總可擔當大任。

對於美國、日本工程師優劣勢比較？劉德音表示，各有優點，就跟台灣一樣，各有優缺點，

每一個地方剛開始都很難，以前90年代在台灣，剛開始建廠也很難，因為找不到工人，「我想只要繼續努力，台灣實力可以再擴大」。

川普上任 對台半導體產業不太會有影響

川普上任後，對台灣半導體產業什麼樣變化？

劉德音表示，不會有什麼樣變化，因為台灣半導體產業利益，基本上和美國是類似，台灣做製造、美國做設計，彼此是互利的。

有關川普課關稅政策的影響？劉德音指出，不太會有影響，「我們都賺中間財」。

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