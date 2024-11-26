吞不下毒瘤！高通對收購英特爾急凍 外媒曝1原因

外媒最新指出，因收購程序過於複雜，高通對完全收購英特爾股份的興趣有所下降。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠高通（Qualcomm）在9月時傳出有意收購陷入困境的英特爾（Intel），當時被認為是英特爾的大補丸。然而，外媒最新指出，收購將出現轉折。

根據《彭博》報導，知情人士透露，由於收購英特爾全部股份程序過於複雜，高通對完全收購英特爾股份的興趣有所下降，仍可能轉而只收購部分股權，也不排除之後重燃興趣。

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先前其他媒體在9月報導，高通針對可能的收購事宜初步接觸英特爾。若該公司真的收購英特爾，以英特爾約1070億美元（約新台幣3.46兆元）的市值計算，將是史上數一數二大的收購案，也將是科技硬體廠的最大收購案，規模超越博通（Broadcom）2023年併購VMWare一案。然而，這必須在全球面臨嚴格的反壟斷審查。

後來10月又傳出，高通考慮要等到11月美國總統大選結束後，再決定是否要提案收購英特爾。業界專家認為，此併購案勢必面臨多方困難，可能性不高。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）11月初則說，他有意保住英特爾整家公司，扭轉頹勢的計畫也擁有董事會的支持，他有推動計畫的許多能量與熱情。

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