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美國工程師最佳雇主名單沒有輝達！蘋果僅排第2 第1是這家日企

2024/11/26 13:40

美國工程師最佳雇主名單沒有輝達！蘋果僅排第2，第1是索尼。（路透）美國工程師最佳雇主名單沒有輝達！蘋果僅排第2，第1是索尼。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國工程師最佳雇主名單揭曉！美「7巨頭」僅蘋果、Google與微軟入選，不過，第1名不是美國企業，而是日企索尼（Sony）。

外媒報導，根據業內消息，福布斯近日與市場研究公司Statista合作，公佈了為工程師提供最佳工作環境的175家企業名單。

福布斯解釋，目前美國勞動力市場對工程師的需求達到了歷史最高水平，尤其是在軟體、電氣工程、機器人等高科技領域，技術型工程師供不應求。

在此次調查中，工程師認為最佳的雇主是索尼，其次是蘋果、Google、微軟和美國國家航空航天局（NASA）。

至於第6至第10名依序為米其林集團、美國最大的輸電網建設公司Burns & McDonnell、馬斯克的太空公司SpaceX、軟體公司Intuit和能源基礎設施公司Sempra。

值得一提的是，韓國也有3家企業入榜，分別是起亞（第53名）、LG電子（第64名）和三星電子（第71名）。-

此次調查針對美國境內員工超過1000人的企業，評估了約2萬2000名現職工程師的薪資競爭力、福利水準、專業能力發展機會和工作彈性等綜合因素。

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