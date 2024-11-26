晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

500紙鈔圖樣換台灣棒球英雄？吳東亮：社會若有共識會支持

2024/11/26 12:23

新台幣500元鈔票目前是台東南王國小的少棒隊球員，傳出有意更換為本屆台灣棒球英雄。（取自網路）新台幣500元鈔票目前是台東南王國小的少棒隊球員，傳出有意更換為本屆台灣棒球英雄。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣勇奪世界棒球12強賽冠軍，傳出紙鈔500元圖樣有意換為本屆棒球英雄，對此工商協進會理事長吳東亮表示，社會若有共識，我們會支持。工商協會常務理事潘思亮則說，棒球英雄太多，都是台灣的驕傲。

外傳政府有意將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，吳東亮直言，不知道500元上面是什麼，我根本沒有概念，但他認為可以交給專家研究，他強調，社會若有共識，「我們也會支持」。

潘思亮聽聞此議題則大笑，他說，要感謝的人真的很多，棒球英雄真的太多，他認為，這是所有台灣人的驕傲與努力，並未正面回應500元紙鈔更換圖樣。

至於企業家是否多用獎金鼓勵選手，吳東亮表示，有好的成績，基本上好的辦法、方向都贊成，但是以台新為例，並沒有棒球隊，但有職籃隊在支持職業選手。他進一步指出，（籌組）棒球沒有想過，有機會也不是不可能，只是我們還沒想到這點。

對於11月24日（奪冠日）變成國定假日，吳東亮幽默回應，問到公司老闆的回答，台灣放假很多，「我們可以紀念，應該要紀念，但不一定要放假」。

面對行政院長卓榮泰喊話，政府明年持續給軍公教加薪3%，盼以TEAM TAIWAN精神鼓勵球員，也盼企業能鼓勵員工，好的方式就是加薪。吳東亮指出，（台新）我們過去加薪幅度都不少於3%，絕對支持，但中小企業可能比較辛苦，需要政府的政策幫忙，他認為台灣大企業的加薪幅度都會比這個（3%）更好才對。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財