500紙鈔圖樣換台灣棒球英雄？吳東亮：社會若有共識會支持

新台幣500元鈔票目前是台東南王國小的少棒隊球員，傳出有意更換為本屆台灣棒球英雄。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣勇奪世界棒球12強賽冠軍，傳出紙鈔500元圖樣有意換為本屆棒球英雄，對此工商協進會理事長吳東亮表示，社會若有共識，我們會支持。工商協會常務理事潘思亮則說，棒球英雄太多，都是台灣的驕傲。

外傳政府有意將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，吳東亮直言，不知道500元上面是什麼，我根本沒有概念，但他認為可以交給專家研究，他強調，社會若有共識，「我們也會支持」。

請繼續往下閱讀...

潘思亮聽聞此議題則大笑，他說，要感謝的人真的很多，棒球英雄真的太多，他認為，這是所有台灣人的驕傲與努力，並未正面回應500元紙鈔更換圖樣。

至於企業家是否多用獎金鼓勵選手，吳東亮表示，有好的成績，基本上好的辦法、方向都贊成，但是以台新為例，並沒有棒球隊，但有職籃隊在支持職業選手。他進一步指出，（籌組）棒球沒有想過，有機會也不是不可能，只是我們還沒想到這點。

對於11月24日（奪冠日）變成國定假日，吳東亮幽默回應，問到公司老闆的回答，台灣放假很多，「我們可以紀念，應該要紀念，但不一定要放假」。

面對行政院長卓榮泰喊話，政府明年持續給軍公教加薪3%，盼以TEAM TAIWAN精神鼓勵球員，也盼企業能鼓勵員工，好的方式就是加薪。吳東亮指出，（台新）我們過去加薪幅度都不少於3%，絕對支持，但中小企業可能比較辛苦，需要政府的政策幫忙，他認為台灣大企業的加薪幅度都會比這個（3%）更好才對。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法