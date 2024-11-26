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AI招聘有偏見？研究：「英式」名字男性在面試中得分較低

2024/11/26 15:49

根據研究，在軟體工程工作的AI模擬面試中，擁有「英式」名字的男性得分較低。（路透）根據研究，在軟體工程工作的AI模擬面試中，擁有「英式」名字的男性得分較低。（路透）

〔財經綜合報導〕根據最新研究顯示，在軟體工程的工作模擬面試中，擁有「英式」名字的男性，AI智慧招聘給的評價較差。外媒指出，研究建議向AI招聘機器人隱藏姓名並混淆性別，確保結果普遍和公正。

外媒報導，AI內容公司Monok行銷長德娜黛（De Nadai）指出，目前許多新創公司都透過AI人工智慧進行員工招募，他們強調使用AI與人力招募兩者並沒有偏差，但她質疑這個說法。

據報導，這項研究是由Celeste De Nadai 在瑞典斯德哥爾摩皇家理工學院（KTH）所進行的畢業論文，目的是調查「當大型語言模型（LLM）面對性別資料與可進行文化推論的名字時，是否展現偏見」。

該研究是以Google的Gemini-1.5-flash、Mistral AI的Open-Mistral-nemo-2407，以及OpenAI的GPT4o-mini為研究對象。

在溫度（影響可預測性與隨機性的模型設定）、性別及與文化群體相關的名稱變化的情況下，觀察AI招聘如何對24個面試者的問題回答進行分類與評分。

該研究將申請人的名字和性別變換200次，以對應200個離散角色，再細分為100名男性和100名女性，並分為4個不同的文化群體，包括西非、東亞、中東、盎格魯-撒克遜，主要反映在名字和姓氏上。

值得注意的是，為了測試模型，相同答案會使用不同姓名和背景組合。結果發現具英式（盎格魯．撒克遜）名字的男性，雖然在軟體工程表現更好，但模型會降低其他有利答案的評分。

這項研究指出，進行分類或評估時，建議務必遮蔽姓名和混淆性別，確保結果盡可能概括且無偏見，並在系統指示提示中提供如何分級的標準。

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