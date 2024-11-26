川普威脅加徵中國10％關稅 中駐美大使館回應了

美國總統當選人川普（Donald Trump）威脅，在他上任後將對墨、加徵25％關稅，對中國加徵10％。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）週一（25日）誓言，在其上任的第一天，就要對加拿大、墨西哥和中國徵收高額關稅，消息一出，引發外界關注。對此，中國駐華盛頓大使館做出回應，稱「貿易戰或關稅戰沒有贏家」。

綜合媒體報導，川普週一在旗下社群平台真實社群（Truth Social）發文宣佈，他將會在明年1月20日就職當天簽署必要文件，包括對墨西哥、加拿大商品課徵25％關稅，對中國商品加徵10％關稅。

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川普表示，此舉是對非法移民，以及跨境毒品和犯罪的報復，並稱相關關稅將一直有效，直到毒品以及所有非法的外國人停止對美國的入侵。

川普還透露，自己曾與中國針對毒品議題，特別是芬太尼被運往美國的問題進行了多次談判，但都沒有結果，質疑中國有意允許芬太尼等毒品流入美國。

對於川普的關稅威脅，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇發出聲明回應，稱中美經貿合作的本質是互利共贏，強調沒有人會贏得貿易戰或關稅戰。

劉鵬宇還表示，去年美國總統拜登和中國國家主席習近平達成協議後，中國就已採取措施打擊販毒，並也向美方通報打擊毒品執法行動上的進展，認為上述種種都證明中國有意允許芬太尼等毒品流入美國的說法與事實不符。

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