真的沒錢了？中國醫院驚爆花式詐騙逾4億 中媒曝光「暗黑手法」

中國醫院收費花樣多。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕檢查眼睛左右分開收費，腹部電腦斷層分上中下3次收費，小傷口按大傷口收費……，中國醫院收費花樣多，近日中媒報導，中國國家醫保局通報7間醫院超標準收費、過度診療、重複收費等「自查自糾嚴重不到位」情況，超收醫保基金近9000萬人民幣（約4.03億元台幣）。

綜合中國媒體報導，中國國家醫保局通報包含內蒙古自治區人民醫院、江西省九江市第一人民醫院、吉林省長春市中醫院、河北省石家莊市人民醫院、甘肅醫學院附屬醫院（平涼市人民醫院）、山東省濟南腎病醫院、黑龍江省黑河市五大連池福康醫院等7家醫院，分別存在過度診療、重複收費、超標準收費、分解收費等違法違規行為，且前5家均為地方知名的三甲醫院。

請繼續往下閱讀...

據說明，這7家醫院涉及違法違規使用醫保基金近人民幣9000萬元，違法違規金額排前3者為：內蒙古自治區人民醫院存在82項問題、違法違規金額涉及人民幣3466.7萬元（約新台幣1.5億元）；河北省石家莊市人民醫院86項問題、人民幣2000.9萬元（約新台幣8965萬元）；吉林省長春市中醫院存在38項問題、人民幣1638.7萬元（約新台幣7342萬元）。

以過渡診療為例，河北省石家莊市人民醫院對超過2500名60歲以上患者進行了促卵泡刺激素促黃體生成素、泌乳素等性激素檢測，而在醫學上這樣做「幾乎沒有臨床意義」。

另外在超標準收費為例，河北省石家莊市人民醫院進行腔鏡類微創類手術，創面較小，但術後按「大換藥」標準收取換藥費用，相當於消費者買小瓶礦泉水，商店卻按桶裝水收費。

重複收費方面，江西省九江市第一人民醫院進行椎間融合器植入植骨融合術收費同時，又重複收取脊髓和神經根粘連松解術、減壓術費用，相當收取電腦維修費後還連帶收開機跟登錄費。

據悉，遭點名的7家醫院被要求規定期限內向醫保基金退回違法違規收取的費用，結果內蒙古人民醫院違規人民幣3466.7萬元卻「一分不退」；九江第一人民醫院違規人民幣592.8萬元（約新台幣2656萬元），只退回了人民幣1.96萬元（約新台幣8.7萬元）；長春市中醫院違規人民幣1638.7萬元（約新台幣7342萬元），僅退回人民幣120.1萬元（約新台幣538萬元）；石家莊人民醫院違規金額人民幣2000.9萬元（約新台幣8965萬元），僅退回人民幣108.2萬元（約新台幣484萬元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法