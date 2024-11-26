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台積高雄2奈米廠提早半年進機 陳其邁：協助二至五廠落地投資

2024/11/26 11:28

記者今天實地拍攝，台積電高雄廠區大興土木，為未來擴大投資做準備。（記者李惠洲攝）記者今天實地拍攝，台積電高雄廠區大興土木，為未來擴大投資做準備。（記者李惠洲攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電高雄2奈米第一座廠（P1），今天舉行進機典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠；高雄市長陳其邁應邀參加典禮，他稍早在議會受訪說，台積電是提早半年進機，後續還有二廠、三廠、四廠、五廠，市府會按照台積電需求與半導體情勢 ，協助台積電在高雄落地投資。

台積電對於進機典禮非常低調，屬不對外公開活動；高雄市長陳其邁今天上午11點應邀參加典禮，他稍早在議會受訪時說，台積電原來預定明年中旬進機、明年底量產，因全球半導體對先進製程晶片需求強勁，所以提早半年進機；後續包括台積電二廠、三廠、四廠、五廠，市府也按照台積電相關需求與半導體情勢，協助台積電在高雄落地投資。

陳其邁指出，台積電高雄廠是生產2奈米晶片，也是全球最先進的半導體製程晶片，不只進一步加快AI產業發展，也對高雄轉型有非常大幫助，例如目前有45家供應鏈廠商進駐高雄，包括材料設備與零組件。

他強調，高雄2奈米製程加上台南的3奈米、5奈米製程，與行政院的半導體S廊帶計畫，「南部地區將會是全球最有價值的半導體產業聚落，目前逐漸成形」，市民都非常期待。

針對台積電的人才需求，陳其邁指市府媒合陽明交大與清大到高雄設立分部，培育更多半導體人才；另方面市府也針對即將進駐的台積電與供應鏈廠商人數，將各級學校與實驗中學增班、聯外交通道路等公共服務一併解決，讓員工來高雄工作 有最好的環境。

陳其邁舉例說，台積電來高雄設廠，員工有不少是目前在新竹或台南服務，終於有機會南漂回高雄；副市長羅達生親自到新竹座談，讓員工能順利銜接到高雄工作。

陳其邁強調，對於帶動高雄產業發展，台積電設廠是非常重要的一件事，「市府會持續努力，配合台積電需求，做好台積電擴大投資的準備！」

台積電高雄2奈米第一座P1廠（左），外觀幾已完工。（記者李惠洲攝）台積電高雄2奈米第一座P1廠（左），外觀幾已完工。（記者李惠洲攝）

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