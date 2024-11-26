晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》ITH-KY：掛牌首日 一度噴漲64％

2024/11/26 10:37

ITH-KY董事長梁公偉（左4）、總經理陳泰元（左3）代表公司參與上市掛牌典禮。（ITH-KY提供）ITH-KY董事長梁公偉（左4）、總經理陳泰元（左3）代表公司參與上市掛牌典禮。（ITH-KY提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕面板驅動IC廠ITH-KY（6962）今日以每股39.65元掛牌上市，順利展開蜜月行情，早盤最高衝至65.1元，漲幅逾64%。

ITH-KY主要客戶為全球知名品牌手機、電腦和車載系統廠商，產品線涵蓋高、中、低階顯示驅動IC，支援多種面板製程，包括a-Si、AMOLED與LCD，提供完整解決方案，應用範圍從手機、筆電到車載顯示器及工控市場。其高度集成的TDDI技術，更使顯示螢幕輕薄化、成本降低並簡化供應鏈，成為智慧型手機LCD螢幕的主要採用方案。

ITH-KY所設計開發的中大尺寸驅動IC在全球市占中穩居第二，受惠全球OLED驅動IC成長動能強勁，公司前三季營收成長3.6%，稅後淨利成長39.3%。

ITH-KY表示，公司除了開發主要解析度產品的新世代產品外，並針對面板廠客戶與國際知名手機廠商的需求，開發高解析度與客製化的各式晶片。憑藉強大的研發實力、專利保護、多樣化產品線以及強勁的市場需求，公司未來營運成長可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財