焦點股》ITH-KY：掛牌首日 一度噴漲64％

ITH-KY董事長梁公偉（左4）、總經理陳泰元（左3）代表公司參與上市掛牌典禮。（ITH-KY提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕面板驅動IC廠ITH-KY（6962）今日以每股39.65元掛牌上市，順利展開蜜月行情，早盤最高衝至65.1元，漲幅逾64%。

ITH-KY主要客戶為全球知名品牌手機、電腦和車載系統廠商，產品線涵蓋高、中、低階顯示驅動IC，支援多種面板製程，包括a-Si、AMOLED與LCD，提供完整解決方案，應用範圍從手機、筆電到車載顯示器及工控市場。其高度集成的TDDI技術，更使顯示螢幕輕薄化、成本降低並簡化供應鏈，成為智慧型手機LCD螢幕的主要採用方案。

請繼續往下閱讀...

ITH-KY所設計開發的中大尺寸驅動IC在全球市占中穩居第二，受惠全球OLED驅動IC成長動能強勁，公司前三季營收成長3.6%，稅後淨利成長39.3%。

ITH-KY表示，公司除了開發主要解析度產品的新世代產品外，並針對面板廠客戶與國際知名手機廠商的需求，開發高解析度與客製化的各式晶片。憑藉強大的研發實力、專利保護、多樣化產品線以及強勁的市場需求，公司未來營運成長可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法