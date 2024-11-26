歐盟找WTO主持公道 挑戰中國對白蘭地反傾銷稅

歐盟週一（25日）向WTO提出了正式磋商請求，反對中國對歐洲白蘭地的反傾銷措施。☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟執委會週一（25日）表示，已正式向世界貿易（WTO）提出挑戰，反對中國對歐洲進口白蘭地採取的反傾銷措施。

綜合外媒報導，北京在今年10月宣佈，對歐洲白蘭地徵收30.6-39％的臨時關稅，作為歐盟對中國電動車課徵關稅的反制措施。北京表示，針對歐洲白蘭地進口的措施，是為了防止相關產品在中國傾銷，報告稱，中國國內蒸餾酒產業「受到重大損害的威脅」。

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歐盟週一向WTO提出了正式磋商請求，歐盟執委會在聲明中表示，中國對歐盟白蘭地採取的臨時措施「不符合世貿組織規範」，並補充，北京尚未證明該國白蘭地產業存在任何損害威脅，認為中國發起的行動背後「證據不足」。

中國商務部表示，已收到歐盟諮詢請求，將依WTO的規範處理此事。不過，中國商務部也聲明，臨時反傾銷措施是根據中國法律，應產業要求，經國公平、公正調查後實施的行動，是合法的貿易救濟措施，完全符合世貿規範。

這場爭端引發了法國的擔憂，該國的干邑白蘭地（Cognac）長期以來將中國視為主要出口市場。包括酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）、人頭馬君度（Remy Cointreau）、保樂力加（Pernod Ricard）等法國酒商皆向中國出口大量烈酒，而在巴黎表態支持歐盟保護區域內電動車市場的行動之後，白蘭地被視為中國反制的主要目標。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前吃中國的白蘭地調查是「純粹的報復」。

中國是繼美國之後，干邑白蘭地第2大出口市場，也是該產業利潤最高的市場。去年，法國白蘭地對中出口額達17億美元（約新台幣552.9億元），佔中國飲料進口額的99％。

據報導，在關稅衝擊下，軒尼詩正在尋求在中國境內將干邑白蘭地裝瓶的可能性，這促使該公司法國西南部的數百名員工上週發起罷工；人頭馬君度則表示，將調高在中國的價格，並可能削減製造、廣告支出等領域的成本。

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