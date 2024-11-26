焦點股》全訊：軍工產品出貨量成長 股價谷底攀升

國防軍工產品出貨量持續成長，全訊股價谷底攀升。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內唯一軍用氮化鎵（GaN）IDM製造廠全訊（5222）10月營收1.02億元，累計1-10月營收為10.74億元、年增8.19％，主要在於國防軍工產品出貨量持續成長，股價來到近期低點126.5元後，今日盤中一度來到142.5元、漲幅近6%，截至10:10分為止，股價暫報139元、漲幅4.91%，成交量近900張。

全訊表示，今年整體營收獲利表現維持穩健，主要在於全球電子防禦作戰趨勢方興未艾，推升軍規等級的高頻高功率固態功率放大器（SSPA）需求，進而帶動公司國防軍工產品訂單持續增加。

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此外，在政府標案方面，出貨量隨國防預算及標案出貨進度持續推進，而在國際軍工產品方面，今年成功取得歐洲軍工客戶的大型無人機用SSPA訂單並正式開始出貨，預估今年國防軍工用SSPA模組及次系統佔整體營收獲利將較去年成長。

全訊也說，在海外軍工產品方面，電戰雷達、軍用無人機等偵防型產品用的高階氮化鎵SSPA模組的訂單能見度達明年下半年；在商用產品方面，新開發的太空及低軌道衛星通訊產品，也陸續進入終端產品測試及試量產階段，均可望為營運再添成長動能。

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