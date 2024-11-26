馬斯克批F-35戰機設計是「狗屎」 無人機才是未來

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日批評F-35戰機設計是「狗屎」，認為無人機才是空中作戰的未來。（美聯社，法新社，本報合成圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日批評F-35戰機設計是「狗屎」，認為無人機才是空中作戰的未來。

綜合媒體報導，馬斯克日前在社交平台X上轉發了中國無人機的影片，譏諷「與此同時，一些傻子仍在打造像F-35一樣的載人戰鬥機」。

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馬斯克還在網友為F-35的性能辯護時，批評F-35戰機的設計是「狗屎」，認為F-35的設計在需求層面就被打倒了，因為它需要為太多的人提供太多的東西，使得F-35成為一種昂貴且複雜的萬事通，但無一專精，並稱「載人戰鬥機在無人機時代已經過時了，只會讓飛行員喪命。」。

報導指出，F-35是五角大樓迄今為止最昂貴的戰鬥機項目，目前還不清楚馬斯克是否打算利用他在美國政府效率部（department of government efficiency，DOGE）的職務權力，來影響F-35的任何計劃或成本。

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