晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

馬斯克批F-35戰機設計是「狗屎」 無人機才是未來

2024/11/26 11:30

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日批評F-35戰機設計是「狗屎」，認為無人機才是空中作戰的未來。（美聯社，法新社，本報合成圖）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日批評F-35戰機設計是「狗屎」，認為無人機才是空中作戰的未來。（美聯社，法新社，本報合成圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日批評F-35戰機設計是「狗屎」，認為無人機才是空中作戰的未來。

綜合媒體報導，馬斯克日前在社交平台X上轉發了中國無人機的影片，譏諷「與此同時，一些傻子仍在打造像F-35一樣的載人戰鬥機」。

馬斯克還在網友為F-35的性能辯護時，批評F-35戰機的設計是「狗屎」，認為F-35的設計在需求層面就被打倒了，因為它需要為太多的人提供太多的東西，使得F-35成為一種昂貴且複雜的萬事通，但無一專精，並稱「載人戰鬥機在無人機時代已經過時了，只會讓飛行員喪命。」。

報導指出，F-35是五角大樓迄今為止最昂貴的戰鬥機項目，目前還不清楚馬斯克是否打算利用他在美國政府效率部（department of government efficiency，DOGE）的職務權力，來影響F-35的任何計劃或成本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財