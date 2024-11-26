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驚！南韓三星電子前景堪憂 已通知部分高層主管卸任

2024/11/26 10:19

南韓三星電子傳出已通知部分高層主管卸任，並將於本月27日提早展開年終人事調動。（路透）南韓三星電子傳出已通知部分高層主管卸任，並將於本月27日提早展開年終人事調動。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星電子遭遇半導體、晶片發展困境，股價自今年7月9日以來下跌了32％、市值損失1220億美元（台幣3.95兆元），韓國商界消息顯示，三星電子已通知部分高層主管卸任，並將於本月27日提早展開年終人事調動。

三星電子會長李在鎔，25日因不當合併案出庭時，坦言公司如今所面臨的局面比過去任何時候都更加艱難。（路透）三星電子會長李在鎔，25日因不當合併案出庭時，坦言公司如今所面臨的局面比過去任何時候都更加艱難。（路透）

《韓聯社》報導，在這次卸任通知中，三星電子旗下的「半導體事業暨裝置解決方案事業部（Device Solutions，DS）」受影響最大，主要是由於該部門業績不佳，預計將進行大規模人事重組。

據了解，三星電子通常是在12月初進行高層主管人事調動，但去年是在11月底進行，今年預計也會提早，這主要是為了應對三星目前所面臨的危機。

三星電子會長李在鎔，25日在「三星物產和第一毛織不當合併案」二審出庭，坦言最近人們對三星的未來相當擔憂，畢竟公司如今所面臨的局面比過去任何時候都更加艱難，但他相信三星一定會克服困難往前邁進。

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