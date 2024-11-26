國際油價大跳水！以色列、真主黨停火傳聞震撼市場

國際油價週一（25日）下跌，跌幅超過3％。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間和平露出曙光，傳出以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「原則上」同意即將與真主黨達成的一項停火協議，國際油價週一（25日）下跌，跌幅超過3％。

紐約西德州中級原油1月交割價下跌2.30美元，或3.23%，收每桶68.94美元。

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布蘭特原油1月交割價下跌2.16美元，或2.87%，收每桶73.01美元。

以色列週一表示，在與真主黨的戰爭中正朝著停火的方向邁進，但仍有一些問題需要解決，黎巴嫩官員表示謹慎樂觀的態度，但稱以色列總理納坦雅胡不可信。

瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，以色列和黎巴嫩之間停火的消息似乎是價格下跌的原因，不過兩國之間的衝突並未導致供應中斷，而且在最近一次價格下跌之前，石油的風險溢價已經很低。

Price FuturesG roup資深分析師佛臨（Phil Flynn）在週一的一份報告中寫到，有報導稱納坦雅胡原則上批准黎巴嫩停火協議，這可能是一個利空催化劑，但我們必須看到更多的細節。

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