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工商早餐會登場 吳東亮：用Team Taiwan精神拚經濟

2024/11/26 08:58

工商協進會理事長吳東亮主持工商早餐會。（記者林菁樺攝）工商協進會理事長吳東亮主持工商早餐會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕工商協進會今天（26日）舉行工商早餐會，工商協進會理事長吳東亮、行政院長卓榮泰都對台灣剛奪下世界12強棒球賽冠軍祝賀；吳東亮表示，鍥而不捨團隊合作就是 Team Taiwan精神 ，工商界也會用「台灣尚勇」的實力，來實現總統賴清德的「經濟日不落國」的願景。卓榮泰則盼企業家也能像鼓勵棒球員一樣，持續替員工加薪。

行政院長卓榮泰上任後首次參與工商早餐會，他指出，這個會議就像是行政院在開會，都是為了台灣經濟擘畫。他也透露，今天是「拼經濟與贏金牌的一天」，早上形成是拼經濟，中午會設宴歡迎贏棒球金牌英雄，表示鼓勵與感謝。

卓榮泰強調，運動是最振奮台灣的有效方法，因此運動部組織草案已經送交立法院，期盼明年可成立，讓台灣全民運動邁向國際、運動產業邁向高峰，也是落實賴總統健康台灣政策。

卓榮泰更呼籲台下工商協進會成員、企業家，他說，明年政府會持續對軍公教加薪3%，盼台灣的薪資結構能朝有利發展，就像鼓勵我們棒球選手，民間企業也能照顧、鼓勵員工。

卓榮泰也強調，政府以「2上、1下、1平衡」為目標，經濟成長率要3%以上、人均GDP達到4萬美元以上、失業率壓在3.5%以下、消費者物價指數可維持在2%的平衡數字。

他也5、50、500三個數字闡述施政方向，包括五大信賴產業、2050淨零碳排與5個100億元發展基金，除了青年百億海外圓夢外，他透露，也會針對AI、文創、智慧健康和綠色成長等成立相關基金。

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