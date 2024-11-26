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德銀：標普500指數將在明年觸及7000點

2024/11/26 09:30

德意志銀行（Deutsche Bank）預料標普500指數將在2025年底前觸及7000點。（示意圖，彭博）德意志銀行（Deutsche Bank）預料標普500指數將在2025年底前觸及7000點。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕鑑於投資人對股票的需求穩健，以及股票回購及其它支出等企業活動表現強勁的推動下，德意志銀行（Deutsche Bank）預料標普500指數將在2025年底前觸及7000點。以標普500指數週一（5日）收盤（5987.37點）計算，7000點意味指數還有約14.4%的上漲空間。

綜合媒體報導，德意志銀行全球首席策略師查達（Binky Chadha）在給客戶的一份報告中指出，在強勁風險偏好的推動，股市 （和債市） 的資金流入將持續增長，估計標普500指數的回購規模將從目前的每年約1.1兆美元（約新台幣35.75兆元），上升至明年的約1.3兆美元（約新台幣42.25兆元），與企業獲利的增長保持一致，並認為即使基於保守假設，美國股市的供需情況依然穩固，從而推動標普500指數明年升至 7000點左右。

而展望2025年，德意志銀行預計，在川普政府可能實施的減稅和放寬監管的支持下，2025年美國經濟將出現更強勁的成長，但德意志銀行也警告，川普的保護主義貿易和移民政策可能會威脅到其看漲論點。

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