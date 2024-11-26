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7大熱門遠距工作曝光 「它」年薪將近400萬元

2024/11/26 10:39

儘管疫情影響已經消退不少，不過整體求職市場上的遠距工作職缺仍很多。（彭博）儘管疫情影響已經消退不少，不過整體求職市場上的遠距工作職缺仍很多。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕遠端在家工作是現在許多求職者的熱門首選，外界總是認為遠距工作的職缺，主要集中在科技領域上，不過美國機構調查後發現，隨著市場需求持續擴大，工程或行銷領域的遠距工作職缺越來越多，並整理出該領域的7個最熱門職缺，其中一些年薪超過10萬美元（約327.5萬元新台幣）。

《CNBC》報導，求職網站FlexJobs透過分析其資料庫，找出 2024 年 6 月至 11 月期間發布數量最多的職缺，進一步確認企業正在招聘的熱門遠距工作職缺。

FlexJobs所列出的7個最熱門職缺，無論是全職或是兼職，都可以遠距工作，平均薪資則根據美國數據企業Payscale的資料來計算。

這7個職缺依序為：技術經理（Engineering Manager），平均年薪12萬1560美元（約398.1萬元新台幣）；DevOps工程師（DevOps Engineer）​​，平均年薪10萬7143美元（約350.8萬元新台幣）；銷售總監（Sales Director），平均年薪11萬1858美元（約366.3萬元新台幣）。

以及產品經理（Product Manager），平均年薪8萬593美元（約263.9萬元新台幣）；編輯（Editor），平均年薪6萬783美元（約199萬元新台幣）；內容撰稿人（Content writer），平均年薪5萬5603美元（約182萬元新台幣）；平面設計師（Graphic designer），平均年薪5萬1663美元（約169.1萬元新台幣）。

FlexJobs的首席職業專家弗拉納（Toni Frana）表示，提升自身技術，特別是在人工智慧（AI）、網路安全、數據科學和分析等領域，可以幫助你在擁擠的就業市場中脫穎而出。

弗拉納建議，可以使用履歷和求職信，來突顯自身在遠距工作上解決問題或適應挑戰的實例，同樣可以帶來優勢。

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