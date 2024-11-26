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川普：上任後將對墨、加徵25％關稅 中國再加徵10％

2024/11/26 08:40

美國總統當選人川普（Donald Trump）。（路透資料照）美國總統當選人川普（Donald Trump）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）週一（25日）表示，上任第1天將大幅調高關稅，包括對墨西哥、加拿大商品課徵25％關稅，並將對中國商品加徵10％關稅。

根據彼得森國際經濟研究所報告，截至2023年6月，美國從中國進口產品的平均關稅稅率約為19.3％，川普先前也曾放話要終止中國的最惠國待遇，將中國進口商品的關稅提升到60％以上，遠高於川普第1任期內徵收的25％額外關稅。

綜合外媒報導，川普週一在旗下社群平台真實社群（Truth Social）發文表示，1月20日，作為首批行政命令之一，自己將簽署必要文件，對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品徵收25％的關稅。

川普指出，此舉是對非法移民，以及跨境毒品和犯罪的報復。川普表示，這項關稅將一直有效，直到特別是吩坦尼在內的毒品，以及所有非法的外國人停止對美國的入侵，並稱鄰國應該可以「輕鬆解決這個長期存在的問題」。

美國、墨西哥和加拿大自1992年簽署《北美自由貿易協定》，1994年正式生效，成立北美自由貿易區，取消貿易壁壘創造公平競爭的條件，在自由貿易區內的國家，貨物可以互相流通並減免關稅。2018年，美墨加3國重啟談判，簽署了新的《美墨加協定》，2020年正式生效，預定將在2026年進行審議，不過川普的貼文中並未提及這項貿易協定。

與此同時，川普也提到，將對中國商品徵收更高的關稅，在現有的基礎上，新增10％的關稅。川普發文表示，自己與中國針對毒品議題，特別是吩坦尼被運往美國的問題進行了多次談判，但沒有結果。

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