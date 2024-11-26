金價崩跌逾90美元！專家警告：下跌大門已開 止跌關鍵是它

週一黃金現貨暴跌90.53美元，跌逾3%，創6月7日以來單日最大跌幅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕因報導稱以色列與真主黨即將達成停火協議，且川普提名貝森特擔任美國財政部長，挫傷黃金的避險吸引力，週一黃金現貨每盎司暴跌90.53美元，跌逾3%，創6月7日以來單日最大跌幅，專家表示，隨著金價跌破2664美元，已為下跌打開大門，一旦跌破2600美元，恐進一步測11月14日的波動低點2536美元。

現貨黃金週一收盤暴跌90.53美元，跌幅3.33%，報每盎司2625.32美元。

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外媒報導，FXStreet分析師Christian Borjon Valencia稱，風險偏好的改善是金價走勢的驅動因素。黃金已跌破50日均線2664美元，為進一步下行打開大門。

交易員也在為關鍵1週做準備，本週將迎來聯準會11月會議紀要、美國GDP修正值，以及聯準會最青睞的通膨指標核心PCE物價數據，預計將可提供對聯準會政策前景的見解。

摩根大通副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示，預計聯準會12月會降息25個基點，但在即將邁向2025年之際，近期聯準會官員語氣更加謹慎，可能對黃金構成一定的阻力。

在利空消息接連而來，黃金接下來走勢為何？FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，週一，隨著賣家將金價推至2700美元下方，金價漲勢停止，並跌破2630美元。

根據Valencia，隨著黃金空頭攻克2630美元，金價下1個支撐位將是2600美元。如果失守，金價可能會跌至100日移動均線2562美元，緊接是11月14日的波動低點2536美元。

不過Valencia補充道，如果買家再發動攻勢，並讓金價回到50日均線，金價可能會挑戰2700美元司，一旦突破，下一個目標將是2750美元，然後是歷史高點2790美元。

Valencia表示，在強勢指標已經轉為看空，表明賣家在控制局面。

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