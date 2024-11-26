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避免遺產糾紛！巴菲特建議所有父母做1件事

2024/11/26 10:10

股神巴菲特建議所有的父母，在簽署遺囑之前，讓成年子女閱讀遺囑。（美聯社）股神巴菲特建議所有的父母，在簽署遺囑之前，讓成年子女閱讀遺囑。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多和諧家庭常因遺產問題，最後不是反目成仇，就是對簿公堂，若不想因遺產讓親人關係失和，股神巴菲特建議所有的父母，在簽署遺囑之前，讓成年子女閱讀遺囑。

CNBC報導，巴菲特在週一的1封信中寫道，確保每個孩子都了解你的決定邏輯，以及他們在你去世後將面臨的責任。

巴菲特向所有父母提出建議，「無論他們的財富是微薄的還是驚人的」，在你簽署遺囑之前，讓你的孩子閱讀你的遺囑。

巴菲特在信中表示，如果有人有疑問或建議，請仔細聆聽，並採納那些合理的建議，畢竟你不希望，當你的孩子在看到遺囑時，問為什麼？但你已無法再回應。

巴菲特在信中回憶道，多年來，他親眼目睹「許多家庭在遺囑公佈後被迫分開，這讓受益人感到困惑，有時甚至憤怒、嫉妒。

對於巴菲特的建議，財務規劃師道格拉斯·博恩帕斯 （Douglas Boneparth ） 表示認同，他指出，你希望你的孩子對他們的遺產有現實的期望。

但孩子們的想像力，可能會隨著他們認為自己應該得到的東西，而變得瘋狂，因此，您應該公開你的遺產計畫，盡可能清楚、徹底地了解，誰將收到什麼以及為什麼收到。

他進一步指出，公開遺產人們可能擔心會傷害孩子的感情，或擔心聽到孩子認為某些事情不公平，但正因如此，才更應公開，並進行討論。

另，博內帕斯 （Boneparth） 亦指出，這些對話很艱難，但很有意義，如果處理得當，可以加強關係。

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