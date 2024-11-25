AI模型揪逃漏房租所得 預計明年中完成測試

高雄國稅局表示，已完成房租所得查核AI選案模型建置，預計最快明年中測試完畢。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局今表示，今年9月已完成非自住房屋租賃所得查核AI選案模型建置，用於查核房東租金所得，目前尚在進行參數調校等，預計最快明年中可測試完畢，希望選案準確度達80%以上，若可運用到稽徵實務上，將再推廣至其他4區國稅局。

為遏止炒房及囤房，財政部自2020年底啟動專案查核，鎖定對多屋族查核房租所得。高雄國稅局指出表示，常有房東抱持稽徵機關不易蒐集其與房客簽訂私人間租賃契約的僥倖心態，漏未申報租賃所得。例如，轄區內一名旅居日本的A君，在台擁有10戶以上房屋，卻僅申報1筆租賃所得，經發函輔導，A君說明1屋供自住、1屋出租他人，其餘房屋皆閒置，並無出租情形。

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不過，國稅局實地勘查及調閱水電資料後，研判A君名下其餘房屋也有使用情形，與A君所述不符，經報請財政部核准查調資金，發現A君確實漏報租金，3年共逃漏租金所得約300萬元，除補稅外，並處以罰鍰。

高雄國稅局長翁培祐表示，為提升選案查核精準度，除既有查核系統，高雄國稅局9月已建置完非自住房屋租賃所得查核的相關AI模型建置，現階段仍在進行參數調校等，預計最快明年6、7月可測試完畢，希望選案準確度達80%以上。他表示，若AI模型可運用到選案上，將再推廣至其他4區國稅局。

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