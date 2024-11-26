外國車廠在中利潤雪崩 未來恐須砍1000萬輛過剩產能

中國車市競爭激烈，外國車企市佔率及利潤萎縮。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於中國政府大力補貼，跨國車企在中市佔率不斷遭到中國車企擠壓，中國不再是跨國車企能夠賺取高額利潤的市場。瑞銀中國汽車產業研究主管鞏旻25日表示，2023年跨國車廠在中賺取的淨利潤年減32%，今年上半年又較去年同期重摔44%，隨著市佔率及利潤雙雙下滑，跨國車企未來在中國恐需削減1000萬輛的過剩產能。

中媒《財新》報導，跨國車企在中市佔率持續遭到中國車企蠶食，其產能利用率已從2020年的73%，降至2023年的56%。瑞銀中國汽車產業研究主管鞏旻解釋，主要原因就是中國本土車企搶走跨國車企的市佔率。

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根據中國汽車工業協會數據顯示，從2020年開始，中國本土品牌乘用車的市佔率持續攀升。 2024年10月，中國品牌乘用車市場佔比高達70.1%，首次跨越70%大關，較去年同期上升10.4個百分點。

在中國車企市占攀升下，跨國車企市佔率流失狀況不同。鞏旻說，韓系品牌在2016年達到銷售高峰後，就進入下滑狀態，美系品牌、歐系品牌和日系品牌，在隨後幾年的市佔率陸續見頂。最新統計顯示，今年前10月，德系品牌在中國乘用車市場的佔有率為14.9%，日系和美系品牌各為11.2%和6.5%，韓系品牌市佔率僅剩1.6%，其他跨國品牌的市佔率為1.2%。

市場變化和中國車企激烈競爭衝擊跨國車企獲利能力，中國不再是跨國車企能夠賺取高額利潤的市場。鞏旻指出，2023年跨國車廠在中國市場賺取的淨利潤年減32%，2024年上半年又較去年同期下跌44%。

目前部分跨國車企已經採取行動削減產能，自2024年以來，本田汽車宣布將中國燃油車年產能，從149萬輛削減至120萬輛；福斯汽車集團合資公司-上汽大眾，正在研究關閉南京工廠，此前其上海一座工廠改造後轉為承擔其他職能。日產汽車在中合資企業也關閉一座年產能13萬輛的工廠。鞏旻認為，跨國車企未來在中國可能需要削減1000萬輛的過剩產能。

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