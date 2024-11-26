拜登將再推2道晶片禁令 北京急見輝達高管求助

傳出美國即將推出新禁令，遏制中國半導體發展。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了遏制中國科技發展，拜登政府最快在28日將祭出2道核彈級晶片禁令，除了將200家中國晶片業者列入出口管制清單，也可能發布對中HBM（高頻寬記憶體）出口管制規則，再度重創習近平晶片夢。隨著新晶片禁令迫在眉睫，傳出中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，在北京會見輝達全球業務營運執行副總裁普瑞（Jay Puri），雙方並未透露交談主題。

路透近日報導，美國全國商會21日發出的電子郵件表示，美國商務部最快28日感恩節前公布新的出口限制措施，可能多達200家中國晶片企業在進口美國貨品時將受限制。

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電子郵件還提及，另一項限制向中國出口高頻寬記憶體晶片規則，預計下個月公布。了解此事的消息人士，監管措施可能包括限制向中國出口晶片製造工具。

美國總統拜登趕在卸任前，將再推出中國出口管制規範，遏阻中國科技進展。（美聯社資料照）

隨著美國新的晶片禁令迫在眉睫，中國貿易談判代表近日會見輝達高管。根據南華早報25日報導，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，在北京會見輝達全球業務營運執行副總裁普瑞（Jay Puri），雙方並未透露交談主題。

報導指出，目前輝達已被禁止向中國出售其最先進的產品，中國客戶買不到垂涎​​的人工智慧晶片，導致供應鏈已開始調整，全球第二大顯卡生產商-港商栢能集團（PC Partner Group），在地緣政治壓力加劇下，該公司成為最新一家從中國縮減規模的公司。

據悉，為規避美國擴大對中國的科技出口管制，栢能集團將公司總部從香港遷至新加坡，成立PC Partner Singapore PTE Ltd，並已於15日在新加坡證券交易所（SGX）主板上市，股票代號為「PCT」。此外，栢能集團的顯示卡生產線亦從中國遷移至印尼。

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