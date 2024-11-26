晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

拜登將再推2道晶片禁令 北京急見輝達高管求助

2024/11/26 06:59

傳出美國即將推出新禁令，遏制中國半導體發展。（路透）傳出美國即將推出新禁令，遏制中國半導體發展。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了遏制中國科技發展，拜登政府最快在28日將祭出2道核彈級晶片禁令，除了將200家中國晶片業者列入出口管制清單，也可能發布對中HBM（高頻寬記憶體）出口管制規則，再度重創習近平晶片夢。隨著新晶片禁令迫在眉睫，傳出中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，在北京會見輝達全球業務營運執行副總裁普瑞（Jay Puri），雙方並未透露交談主題。

路透近日報導，美國全國商會21日發出的電子郵件表示，美國商務部最快28日感恩節前公布新的出口限制措施，可能多達200家中國晶片企業在進口美國貨品時將受限制。

電子郵件還提及，另一項限制向中國出口高頻寬記憶體晶片規則，預計下個月公布。了解此事的消息人士，監管措施可能包括限制向中國出口晶片製造工具。

美國總統拜登趕在卸任前，將再推出中國出口管制規範，遏阻中國科技進展。（美聯社資料照）美國總統拜登趕在卸任前，將再推出中國出口管制規範，遏阻中國科技進展。（美聯社資料照）

隨著美國新的晶片禁令迫在眉睫，中國貿易談判代表近日會見輝達高管。根據南華早報25日報導，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，在北京會見輝達全球業務營運執行副總裁普瑞（Jay Puri），雙方並未透露交談主題。

報導指出，目前輝達已被禁止向中國出售其最先進的產品，中國客戶買不到垂涎​​的人工智慧晶片，導致供應鏈已開始調整，全球第二大顯卡生產商-港商栢能集團（PC Partner Group），在地緣政治壓力加劇下，該公司成為最新一家從中國縮減規模的公司。

據悉，為規避美國擴大對中國的科技出口管制，栢能集團將公司總部從香港遷至新加坡，成立PC Partner Singapore PTE Ltd，並已於15日在新加坡證券交易所（SGX）主板上市，股票代號為「PCT」。此外，栢能集團的顯示卡生產線亦從中國遷移至印尼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財