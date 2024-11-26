台灣半導體研究中心 購入第一台超導量子電腦

台灣半導體研究中心（Taiwan Semiconductor Research Institute, TSRI）已從全球量子技術領導者芬蘭IQM量子科技電腦公司，購買第一台全端超導量子電腦。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國家實驗研究院台灣半導體研究中心（Taiwan Semiconductor Research Institute, TSRI）已從全球量子技術領導者芬蘭IQM量子科技電腦公司，購買了第一台全端超導量子電腦。

IQM Spark是一個5位元超導高保真（high-fidelity）量子系統，將於2025年第2季安裝在台灣半導體研究中心。此次收購標誌著台灣尋求推進量子技術的一個重要里程碑。

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台灣半導體研究中心將利用該系統進行研究和教育，同時利用IQM在硬體整合方面的專業知識，來支援台灣開發大規模量子處理器和低溫CMOS解決方案的努力。

台灣半導體研究中心主任侯拓宏 （Tuo-Hung Hou） 表示：「收購第一台全端超導量子電腦，標誌台灣在全球量子電腦競賽中邁出了關鍵一步」；「它將展示台灣如何利用在半導體行業的領先地位，進入這一新興領域並培養國內量子計算人才」。

此次購買也符合IQM在亞太地區的擴張。IQM量子電腦聯合執行長Mikko Välimäki博士表示：「台灣是半導體技術領域公認的世界領導者，產業蓬勃發展。TSRI的收購將為其技術生態系統邁向量子領域奠定基礎」。

這項策略性舉措，加強台灣在量子運算領域的地位，縮小了學術界和工業界之間的差距，並鞏固其作為全球技術領導者的地位。

今年1月，台灣半導體研究中心與IQM量子科技公司簽署合作備忘錄（MOU），將藉由IQM的專業知識和技術，促進先進量子運算技術的整合，加速臺灣的量子運算發展。

侯拓宏當時指出，IQM量子電腦的採購，旨在測試臺灣的低溫電路，對量子電腦數量沒有具體要求，強調雙方合作夥伴關係和協作，以研究導向為重點的性質。

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