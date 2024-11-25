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廣達投資15％的雲象 11/26以32元登錄興櫃

2024/11/25 20:04

雲象科技將於26日登錄興櫃。圖為雲象經營團隊，前排右二為雲象科技執行長葉肇元。（記者陳永吉攝）雲象科技將於26日登錄興櫃。圖為雲象經營團隊，前排右二為雲象科技執行長葉肇元。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕專注於數位病理與AI醫療解決方案的雲象科技（7803），將於26日以每股32元登錄興櫃，受惠創新技術與市場潛力，該公司日前甫完成最新一輪共計新台幣7.65億元募資，吸引廣達、中華開發資本、臺企銀創投與國泰創投等企業投資。

雲象科技執行長葉肇元表示，目前廣達持股已達15%、國泰集團11%、開發逾6%，主要客戶涵蓋台灣與國際一流醫療機構，國內包括臺大醫院、長庚醫院、臺北榮民總醫院、國泰醫院、馬偕醫院等，至於競爭對手則是國際大廠飛利浦，但在國內市占率已超過50%。

雲象科技核心產品包括 「aetherSlide數位病理平台」、「aetherAI Hema骨髓抹片分析系統」和 「aetherAI Endo大腸瘜肉偵測系統」，可應用於檢測胃癌、肺癌、血癌、大腸癌等多種癌症範疇。其中，數位病理平台整併多項人工智慧模組，提供全玻片影像管理、註解與AI推論功能，能支援淋巴結轉移檢測及乳癌免疫組織化學定量分析等應用，協助醫師更快速且精準地找出轉移區域，自動計算淋巴結轉移數量，並精確產出定量分析報告。

葉肇元表示，雲象科技將持續深耕醫療影像AI技術與應用，拓展歐美與亞洲市場，並通過多國多中心臨床試驗，進一步提供醫學實證，鞏固技術優勢。同時，公司也計畫深化國際合作，尤其是在癌症診斷與治療領域，持續推出高精準度的AI診斷解決方案。

雲象今年上半年營收約4000萬元，但因發行員工認股權認列虧損3000萬元，累計上半年虧損約7000萬元，不過葉肇元指出，目前訂單能見度相當高，而簽訂訂單到落實到營收上，至少要半年時間，因此會慢慢反映到營收上。

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