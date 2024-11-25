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馬斯克祭狠招衝業績！特斯拉中國促銷Model Y降價4.5萬

2024/11/25 19:58

特斯拉在中國再掀起新一輪價格戰。（路透社）特斯拉在中國再掀起新一輪價格戰。（路透社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉在中國再掀起新一輪價格戰，今（25）日在官網宣布，消費者於12月31日前下訂特斯拉Model Y車型並支付尾款，將享減價1萬人民幣（約台幣4.5萬）優惠。中媒直言，為了年底衝業績，特斯拉的手段就是這麼簡單粗暴。

中國車市競爭激烈，特斯拉也承壓，根據中國乘用車市場資訊聯席會數據顯示，2024年前10個月，特斯拉中國零售量為50.1萬輛，年增8.3%，市佔率6%。同期，比亞迪中國國內零售量為289.8萬輛，市佔率為34.8%。

其他中國車企也迅速追趕特斯拉，2024年前10個月，吉利的新能源汽車銷量超越特斯拉中國。長安汽車、上汽通用五菱、理想汽車和賽力斯對特斯拉虎視眈眈，賽力斯在2024年前10個月的銷量年增率達497.8%。

目前特斯拉在中國共有六款車型，Model 3和Model Y最受歡迎，以2024年第三季交付量為例，Model 3和Model Y的銷售量佔比達95%。不過，這兩款車型正面臨激烈競爭，近兩個月，與Model Y類似的新車型多達六款，包括極氪車型7X、華為鴻蒙智行旗下智界R7、蔚來第二品牌樂道首款車型等。

為了趕在年底衝業績，特斯拉25日在官網宣布，消費者在12月31日前下訂特斯拉Model Y車型並支付尾款，將享減價1萬人民幣，以特斯拉Model Y的入門版，後輪驅動版為例，在減免1萬人民幣後，售價降至23.99萬人民幣（約台幣108萬），來到史上最低價格。

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