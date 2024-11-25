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彰銀今年獲利有望再創新高 拚新東向、新南向市場

2024/11/25 19:22

彰銀今年獲利有望再創新高，海外市場拚新東向、新南向。（資料照）彰銀今年獲利有望再創新高，海外市場拚新東向、新南向。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰化銀行（2801）今日召開法人說明會，彰銀前10月稅後盈餘124.55億元，創史上新高，每股盈餘達1.11元。彰銀認為，今年的營運成果超乎預期，獲利將再創新高，明年股利有望「穩健成長」，在海外佈局方面，彰銀將積極擴展新南向與新東向。

彰銀發言人吳慧貞在會中強調，彰銀前三季受惠於新興科技商機強勁，以及出口動能持續回升，國內外高科技大廠接連擴充資本支出下，促使存款和放款業務穩健發展，分別較去年同期成長10.13%及10.17%。放款方面，主要來自中小企業放款及個人房貸業務，增幅分別為12.53%及11.56%。在財富管理業務方面，隨著國內就業市場穩定及股市活躍，業務銷售動能持續強勁，前三季財富管理手續費淨收益較去年同期成長41.92%。

在金融市場操作方面，儘管第三季換匯收益較去年同期有所減少，但在資金運用得宜情況下，仍較去年同期成長27%。年底前，彰銀將持續以維持全行流動性穩健為首要任務，密切關注長短利率變化及資金水位，並積極尋找增加收益的機會，以應對市場的各種挑戰。

在海外布局方面，彰銀持續增加服務據點。除了已獲金管會核准的澳洲雪梨及加拿大多倫多外，目前也已向金管會申請設立馬來西亞納閩分行。未來，彰銀將以新東向及新南向為拓展主軸，持續致力於服務台灣企業在海外的發展需求，並提升彰銀在國際市場競爭力。彰銀表示，截至10月稅前盈餘已突破新台幣150億元，將持續衝刺各項業務，預計今年的營運表現將有望再創佳績。

彰銀也積極活化資產，透過都更改建提高資產價值，其中，北門分行都更案已於今年1月完成交屋，天津街都更案預計今年第四季辦理交屋，正在進行中的還有板橋府中路、城東分行、古亭分行、南港倉庫與延平南路5案：危老重建案有三件，含已開工動土的建成大樓興建案、中山北路以及桃園分行都在陸續規劃中。

彰銀指出，儘管預期明年全球經濟將有回暖的跡象，但仍需注意多項不確定性因素，包括貨幣政策的滯後效應、持續的地緣政治衝突、中國經濟政策的影響、川普政府執政後政見的落實程度，以及氣候變遷所帶來的潛在風險。國內經濟則可望受惠於人工智慧的商機及降息的利多刺激，有助於穩固明年的出口與投資動能，同時推動民間消費。

綜合來看，台灣經濟表現有望保持溫和增長，但由於人工智慧及服務業的成長基期較高，未來的增長幅度可能會趨於平緩，呈現「先蹲後跳」的發展格局。

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