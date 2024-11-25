全民關注世界棒球台日冠軍戰 愛爾達MOD收視破新高

台灣隊奪12強冠軍，愛爾達宣布未來365天每日重播。（擷取自業者社群平台）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣隊在世界棒球12強大賽奪金，體育轉播平台愛爾達-創（8487）指出，在開打後，愛爾達在中華電信MOD平台收視就突破4字頭，台、日冠軍戰更瞬間突破10，刷新MOD開台至今紀錄，也超越東京奧運、巴黎奧運的羽毛球金牌戰紀錄。

愛爾達今日表示，此次12強賽事延續職棒、巴黎奧運、美國職棒、大谷翔平的熱潮留住各年齡層觀眾，尤其以15歲至45歲青壯族群；賽事期間，愛爾達也即時動員、發揮先天上的空戰優勢，在YouTube、Meta、Instagram皆報導最即時的賽況與話題，成為全台最大的網路社群12強討論區，總共創造出近5.8億次觸及次數。

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愛爾達也說，YouTube短片更是多則衝上台灣區發燒影片排行榜，至今已有超過5則短片破百萬點閱，預計上看10支單則百萬級點閱。總觀看影片人次，賽會期間更突破7700萬次，顯示愛爾達在體育賽事營運、轉播的實力。

今日愛爾達也宣布，未來365天每日都將重播台日冠軍戰的經典時刻，目前已在網路上造成熱烈討論，讓國人天天感受奪冠的喜悅。

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