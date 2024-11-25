長榮航太搶A350維修能量 看明年成長

長榮航太總經理李緯章對明年看法正向。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航太（2645）今日舉辦法說會，總經理李緯章指出，明年維修業務會積極擴充歐洲市場、建立新機型維修能量，以及拉高稼動率，而製造業務方面，評估波音罷工雖然已過，但產能不會太快提升上來，預期明年預期製造零組件營收會仍較今年呈現回升，整體而言，對明年看法正向。

長榮航太今年前三季維修業務佔營收比80%，製造業務為20%。李緯章說，明年長榮航太維修業務除擴充歐洲市場，將建立空中巴士A350維修能量，預期明年會完成A350民航認證，目前也與亞洲航空2家客戶洽談A350維修業務。

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在無人機方面，李緯章說，經濟部無人機標案今年已經繳交部分架數，預期明年會完成標案訂單，也爭取其他標案，不排除明年有機會出貨。

長榮航太第三季認列持股49%的長異發動機維修公司的業外虧損，長榮航太指出，主要是長異去年底發生品管違規工作後，暫停相關發動機維修業務，今年第二季完成相關品質改善工作，但第三季內部員工又針對維修過程舉報，因此第三季無法認列相關業務，並在9月底提列損失，今年前三季長榮航太認列長異虧損約2.53億元。

長榮航太說，經過客戶排查後，第四季長異經手的發動機維修後均無問題、正常運作，近期已經開始準備返回正常作業，但第四季能正常提供維修服務的量能有限，因此預期仍會持續虧損，但明年就可正常作業。

長榮航太全球主要客戶有50個，全年維修架次300架，生產交貨件數4萬件，全球機體維修廠產能排名第8。

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