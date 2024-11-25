散戶信心回穩 10月證券劃撥存款餘額與融資餘額回升

10月台股隨美股走揚，散戶信心也回穩。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕10月台股隨美股走揚，散戶信心也回穩，根據中央銀行公布10月國內金融情況，代表散戶信心的兩項主要指標包含證券劃撥存款餘額與融資餘額皆比9月回升，其中，融資餘額回到4386億元，創下近17年新高。

根據央行統計，10月日平均貨幣總計數M1B、Ｍ2年增率分別升至4.91％與5.83％，主因放款與投資年增率上升所致。累計前10月M1B及M2平均年增率分別為4.68％及5.9％。

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其中，10月證券劃撥存款月底餘額為3兆4992億元，較9月微增66億元。央行官員表示，10月台股無論是股價指數或是成交值，「價」、「量」都有上來，與證券劃撥存款餘額增加趨勢一致；融資餘額4386億元則創下2007年12月以來新高，前高為4818億元。

而這個月的自然人佔台股成交比重也從9月的52.4%上揚至53.4%。惟外國人新台幣存款降至1700億元，為2017年7月以來新低。央行官員說明，外人存款減少推估有兩大原因，一是盈餘匯出，另外因為外資在10月對台股呈現買超情況，研判可能資金轉入股市所致。

是否意味外資看好台股？官員說，最近一兩個月資金移動主要受到國際市場影響，尤其隨美國大選與聯準會官員談話而出現調整，波動性較大，大的趨勢還看不到。

另外，因為川普當選後，美元強勢，使台幣走貶，加上廠商貨款淨收入增加，10月外匯存款期底餘額回升至9兆元以上，為9兆1284億元。

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