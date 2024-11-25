股匯雙漲！台幣勁揚1.08角 結束連3黑

台幣勁揚1.08角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕週一台股收小紅，新台幣兌美元匯率在美元由高檔滑落以及出口商月底拋匯需求出籠下，盤中強升1.55角，最後收在32.485元，勁揚1.08角，匯價結束連3黑，成交量15.29億美元。

台股今日隨台積電起伏而開高走低，最後小漲44.05點，收在22948.37點，三大法人合計買超153.2億元，其中，外資買超52.15億元。

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台幣匯價早盤反應美元拉回，以32.55元、升值4.3分開出，隨著部份外資熱錢回流以及出口商月底拋匯需求增溫，台幣午後升勢擴大，最高升抵32.438元，再度站上32.4元價位。

外匯交易員指出，美元拉回主要反映市場對於美國新任財長貝森特（Scott Bessent）認同，因他不僅是「財政鷹派」，也曾多次強調川普的關稅政策主要是作為與各國談判籌碼，緩解市場對於川普2.0恐大舉推升通膨、改變聯準會降息步調的擔憂。

市場重心慢慢會拉回當前經濟數據表現，本週除了有聯準會即將公布上次會議紀錄外，市場高度關注美國10月份個人消費物價指數（PCE）是否影響12月降息1碼的預期。

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