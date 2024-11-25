全球首例 中華電信攜手NTT啟用跨國全光網路

中華電信技術長暨執行副總經理黃志雄表示，中華電信與NTT共同啟用世界首例的跨國全光網路，將可為許多創新應用服務提供大頻寬低延遲的傳輸效益。（中華電信提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信在本次日本電信電話株式會社（NTT）NTT R&D Forum 2024 中，展示IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）創新應用概念驗證。中華電信技術長暨執行副總經理黃志雄表示，中華電信與NTT共同啟用世界首例的跨國全光網路，將可為許多創新應用服務提供大頻寬低延遲的傳輸效益，並且支撐分散式跨雲運算，會與NTT深化雙方技術合作與情誼，持續實現各種IOWN的應用情境，加速向全球推廣IOWN技術。

中華電信與日本電信電話株式會社（NTT） 在2023年10月25日簽署合作備忘錄，攜手推進IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）技術演進與落地應用，並於2024年8月29日啟動全球首例國際IOWN全光網路（All-Photonics Network, APN），成功連接台北與東京，黃志雄11月25日帶隊赴日參加NTT R&D Forum 2024，並展示創新應用概念驗證。

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中華電信指出，與NTT基於跨國全光網路，展示超低延遲互動沉浸式應用，讓台灣與日本兩地的使用者加入虛擬展演廳共同觀賞VR表演與互動，透過IOWN全光網路技術的大頻寬與低延遲特性，雲端渲染高畫質VR影像可以讓使用者的終端設備大幅輕量化，並且不易產生觀賞時的暈眩，可望發展成為消費者虛擬展演和產業界遠端操作的創新解決方案。

NTT副社長川添雄彥（ Katsuhiko Kawazoe）表示，我們在NTT R&D Forum 2024 上展示了使用世界上第一個國際APN 連接的超高速資料複製系統，可最大限度地減少災難復原（DR） 時間和遠端媒體製作，從而實現靈活的資源分配，這些演示成功地展示了IOWN APN連接的商業價值，例如低延遲、低抖動和能源效率。NTT繼續與包括IOWN 全球論壇成員在內的眾多夥伴合作，開發IOWN 技術和案例，並在全球提供各種IOWN 服務，以實現可持續發展的世界。

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