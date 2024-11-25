華為新手機首採「純血鴻蒙」系統 外媒：美中關係回不去了

華為新手機Mate 70將採用「華為原生鴻蒙作業系統」。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國華為新手機Mate 70將在明天（11/26）亮相，這款手機將採用「華為原生鴻蒙作業系統」（純血鴻蒙，HarmonyOS Next），也是中國首個手機作業系統，外媒認為，這是中美關係破裂的最新跡象。

《金融時報》25日報導，華為準備推出新款手機，可以在完全自主開發的作業系統上，運行自己的應用程式，這是美中2國科技生態系統分道揚鑣的最新跡象。

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華為預定週二（26日）發布的Mate 70 智慧型手機，這款手機採用純血鴻蒙系統，華為希望將其打造成繼蘋果 iOS 和谷歌 Android 之後的第三大行動作業系統。

奧爾布賴特石橋集團 （Albright Stonebridge Group） 技術專家特里奧洛 （Paul Triolo） 表示，這對中國來說是一個重要的轉折點，其推動因素是擔心美國可能切斷所有供應。

華為程式設計師表示，自去年 12 月以來，華為一直在組織線上和線下訓練營和速成課程，以幫助他們駕馭新平台。一位不願透露姓名的華為銷售人員亦稱，我們有團隊牽著開發者的手，讓他們積極參與，隨時待命的支援人員可以幫助解決問題。

對於華為來說，新旗艦機型推出一個正在開發的生態系統是一場賭博，大批忠實用戶將忽視其缺點，並推動開發者迎頭趕上。

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