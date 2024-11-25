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是你嗎？7-ELEVEN買自由時報 中100萬雲端發票專屬獎

2024/11/25 17:12

1消費者在桃園市平鎮區的7-ELEVEN翁京門市花10元購買自由時報和兌領CITY CAFE，中了雲端發票專屬100萬元大獎。（讀者提供）1消費者在桃園市平鎮區的7-ELEVEN翁京門市花10元購買自由時報和兌領CITY CAFE，中了雲端發票專屬100萬元大獎。（讀者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕財政部今天開出最新一期2024年9~10月統一發票中奬號碼，1消費者在桃園市平鎮區的7-ELEVEN翁京門市，花10元購買自由時報和兌領CITY CAFE，中了雲端發票專屬100萬元大獎。

7-ELEVEN本期共開出11位雲端發票專屬獎100萬得主，1人在新北市新莊區的7-ELEVEN 鳳祥門市花96元購買統一麵包; 1人在桃園市平鎮區的7-ELEVEN翁京門市花20元，購買自由時報等2份報紙和兌領CITY CAFE; 1人在新北市新莊區的7-ELEVEN 中平門市，花154元購買鮮食、飯糰、CITY CAFE。

1人在新北市板橋區的7-ELEVEN 板運門市花25元購買飲品; 1人在台東縣台東市的7-ELEVEN 開漢門市花161元購買飲品; 1人在屏東縣枋寮鄉的7-ELEVEN 飛米門市花55元購買鮮食; 1人在台北市中正區的7-ELEVEN紹興門市花35元購買統一麵包。

1人在新竹縣竹北市的7-ELEVEN光揚門市花65元購買CITY CAFE、統一麵包; 1人在台北市中山區的7-ELEVEN 龍江門市花84元購買零食; 1人在台中市西屯區的7-ELEVEN漢成門市花71元購買鮮食、飲品; 1人在桃園市桃園區的7-ELEVEN新德鴻門市花199元購買飲品、生活用品、鮮食。

7-ELEVEN本期共開出11位雲端發票專屬獎100萬得主。（統一超商提供）7-ELEVEN本期共開出11位雲端發票專屬獎100萬得主。（統一超商提供）

統一超商表示，響應財政部雲端發票政策，7-ELEVEN已連續7期加碼推出「OPENPOINT會員載具抽獎活動」創造會員雲端發票2次中獎機會、累積共送出2800萬點OPENPOINT點數、加碼送出15.4萬組OPENPOINT點數獎，1點等同1元現金，可跨指定通路當現金花。

提醒2024年7~8月期尚有超過14萬張、總計超過5,000萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的幸運兒於2025年1月6日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎。

千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領，可直接現場兌換商品或獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

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