中市議會初審通過房屋稅徵收率自治條例 可再增4千萬稅收

中市議會法規委員會初審通過「台中市房屋稅徵收率自治條例」。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會法規委員會昨天初審通過「台中市房屋稅徵收率自治條例」，明定非自用住宅戶數在2戶以內稅率為3.2% ，3至4戶為3.8%，5至6戶為4.2%，7戶以上為4.8%，地稅局長沈政安表示，受影響約9萬多戶，每年增加4100多元，而台中市可再增加4千萬稅收。

財政部訂定非自用住宅的稅率級距，台中市地稅局完全採用財政部的稅率級距，提出囤房稅2.0版，財政部日前修定房屋稅法雖表示地方也另定級距，但稅率上限一定要在4.8%，而且若有稅收虧損要自負。

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市議會法規委員會今天審議，市議員李中則表示，既然中央給予地方權限，他認為台中市的級距可由4個級距增加到5個級距，如2房以內2%，超過10戶4.8%，但只是建議。

市議員黃守達認為，中央訂囤房稅就是要避免有人囤房，基於居住正義，他認為應該要依照中央版本。在場多數議員都贊成用財政部也就是中市稅務局的版本，委員會初審通過，送大會2、3讀。

中市議會初審通過房屋稅徵收率自治條例，2戶以內稅率為3.2%，逐步提高。（記者蘇金鳳攝）

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