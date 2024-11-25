六都住宅加車位中位數總價 每年加重逾百萬元

今年第3季六都住宅大樓加車位的購屋總價中位數，以台北市最高，高達3450萬元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕連續兩季六都購屋中位數總價破1千萬元。根據內政部統計查詢網顯示，今年第三季六都住宅大樓加車位的購屋總價中位數，以台北市最高，高達3450萬元、台南市最低、約1080萬元，至於，全國住宅大樓加車位的總價中位數則高達1415萬元。

根據信義房屋彙整，3年前，全台住宅大樓加車位的中位數總價約1070萬元，但今年第三季已拉高至1415萬元，3年購屋總價中位數大增345萬元，平均一年要多付出115萬元。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波房價受到通膨與台股上漲的資金行情帶動，全台房價出現明顯漲勢，主要都會區房價全面上漲，尤其有科技業投資題材的區域，有些區域房價基期低，漲勢更為凌厲，迫使央行在今年第三季出手降溫，房價交易量在央行管控後已經馬上量縮，但價格部份可能還要等待一段時間才能看到比較明顯的趨勢。

買氣已降溫 房價修正還需要時間

根據統計顯示，從去年第四季開始就首度出現六都電梯大樓加上車位中位價格，全數站上千萬元，最近兩季這樣趨勢更為確立，房價最低的是台南市，電梯大樓加上車位中位價格為1080萬元，3年房價上漲近300萬，房價漲勢較快的還有高雄市，今年第三季電梯大樓加上車位中位價已經拉高到1260萬元，較3年前漲近400萬元，包括新北、桃園、台中、台南與高雄市，電梯大樓加上車位總價都突破千萬元，也因為房價近兩年實在漲太快，資金不斷流入房市，迫使央行出手引導房市降溫。

曾敬德表示，目前房市已經看到交易量快速萎縮，民眾購屋心態也不再一面倒看漲房市，房市已應回歸理性當道，再加上現在房貸資金仍以自用首購較容易取得，房市已進入自用當道時期。

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