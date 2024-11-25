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崇友全年獲利持平去年 3大成長動能助攻明年表現

2024/11/25 16:32

崇友發言人郭啟文今天出席櫃買中心舉辦的業績發表會。（櫃買中心提供）崇友發言人郭啟文今天出席櫃買中心舉辦的業績發表會。（櫃買中心提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕本土電梯大廠崇友（4506）發言人郭啟文今天表示，儘管今年建築業缺工，影響公司新梯安裝進度與營收認列時程，不過全年營收仍有機會優於去年表現，獲利也不排除能夠維持去年水準。關於房市情況雖然受到壓抑，但整體來看短空中平、長期樂觀，真正有剛性需求的人還是會購買，崇友手握3大成長動能支撐明年營運。

郭啟文今天出席櫃買中心舉辦的業績發表會，談到以往公司營收比重大致為電梯55%、勞務45%，由於今年建築業普遍受到缺工衝擊，影響新建案交付給崇友安裝新梯的進度，因此前3季營收分佈為電梯51%、勞務49%，去年總計出貨2566台新梯，今年至少會有2400台，能否繼續向上取決於建商。

郭啟文觀察崇友尚未出貨的在手訂單，85%為集合式住宅，辦公大樓專案數量也並無減少跡象，旗下自有品牌GENESIS鎖定中高端客製化需求，除了商用建物、百貨公司，未來也不排除擴大導入住宅建案。截至今年前3季，貢獻1000萬元以上的大型建案比重拉高至21.25%，連續2年提升，未來有機會續強。

郭啟文提到，崇友3大營運成長動能當中的「汰舊換新」前景可期，電梯協會統計全國23萬台電梯當中，預估5成需要換機，崇友旗下品牌就有1.1萬台。公司也看好國內市場「維修保養」需求，每年會有1600台電梯轉入維修保養行列，且政府對於電梯的安全法規愈趨嚴謹，有助於每年淨現金流入穩定成長；此外，高樓層建案數量持續提升，有助於增加自有品牌市佔率，進一步優化整體毛利結構。

談及AI技術導入佈局，郭啟文說，崇友自有品牌已運用AI人臉辨識技術提升搭乘便利性，透過人工智慧偵測等待電梯的用戶，除了自動派車，也能直接將其送往事先設定的指定樓層，不僅如此，崇友也藉由群眾密度感知系統，偵測樓面人數，有效提升電梯運載效率，達到節能減碳的目的。

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