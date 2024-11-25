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彰銀保守看待第4季及明年房市 房價將進入震盪整理

2024/11/25 16:28

彰銀保守看待第四季及明年房市，房價將進入震盪整理。（資料照）彰銀保守看待第四季及明年房市，房價將進入震盪整理。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰化銀行今日召開法人說明會，彰銀指出第三季房貸承作量已較第二季減少33%，考量部分銀行房貸承作量受限銀行法第72-2規範，並以量制價提高利率，加上央行第七波管制擴大，民眾購屋態度轉觀望，對第四季與明年房市保守看待。預期交易量下滑，房價進入震盪整理，因通膨與成本問題，房價大幅修正機率不高。

彰銀指出，第三季房貸餘額包含修繕住宅貸款，較去年底成長22%，佔個金整體放款比重約65%，已達成全年度房貸營運量的成長目標，已單季來看，第三季受到傳統同民俗月與銀行法第72-2條影響，房貸承作較第二季減少33%。

目前彰銀房貸撥款對象以新青安優惠貸款、土建融完工後的分戶房貸以及已完成設定抵押權的客戶為主。彰銀持續落實 新青安貸前審核、貸後管理，在兼顧銀行法第72-2規範與不影響民眾自用住宅貸款情況下，滾動調整每個月動波額度， 並依動撥時程消化調整新案受理時間。

在土建融方面，彰銀認為，隨央行實施第七波信用管制以及銀行自主管理不動產貸款總量，建商對於購地與新建案開發 採取較為謹慎態度，整體土建融市場需求將隨房市降溫。

在房市方面，考量部分銀行可以承作房貸金額受到銀行法第72-2水位限制，房貸利率因銀行「以價制量」而調高 ，加上央行第七波信用管制大幅提高管控條件，民眾購屋態度明顯轉觀望。

彰銀保守看待第四季與明年房市，不僅交易量下滑、房價也會進入震盪整理，但因因通膨與成本調漲等因素，預期房價大幅修正機率不高。

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