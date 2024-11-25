黃仁勳稱「台灣是世界最重要國家」中國不敢抵制 港媒：這就是國際現實

黃仁勳今年6月間出席台北國際電腦展，稱「台灣是世界最重要的國家之一」。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕人工智慧（AI）晶片巨頭輝達執行長黃仁勳近日風光接受香港科技大學頒發榮譽博士，然而半年前，黃仁勳曾說，「台灣是世界最重要的國家之一」，引發中國媒體要求「給個說法」，港媒星島日報評論說，中國不可能抵制輝達AI晶片，黃仁勳當然不會「給說法」，這就是國際政治現實。

該評論說，黃仁勳此次前來香港，卸下博士服後依然是黑皮衣，貫徹「平民作風」，在香港財政司司長陳茂波、香港科大校董會主席沈向洋、科大校長葉如玉等人的陪同下，赴深水埗著名大排檔品嚐香港美食。看來，「半年前鬧的那場『台獨風波，已經煙消雲散』」。

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今年6月初，參與台北國際電腦展（Computex）的黃仁勳受訪表示，「台灣是世界上最重要的國家」後，引來中國民族主義網站「觀察者網」編輯王愷雯撰文批評，黃仁勳「太得意忘形」；「輝達是1家很強的科技公司，願意擴展中國市場，但再強也強不過14億多中國人民的民族感情，中國企業也絕不可能與任何一家支持『台獨」』的企業合作」。

該文說，「究竟是『口誤』還是『心聲』，黃仁勳不應再默不作聲，應盡快給中國同胞、中國的合作夥伴一個說法」。國台辦發言人陳斌華幾天後也強調，「台灣從來不是一個國家」，「希望他（黃仁勳）好好補補課」。

星島日報指出，輝達在整個AI產業鏈中位居龍頭角色，且因美國高科技產業禁令，已經減少出口晶片到中國，中國不可能抵制輝達。黃仁勳不是業務依賴中國的「綠色台商」，當然不會「給說法」，更無所謂「補補課」，而是高調來到中國香港接受榮譽博士學位，還要財政司長陪同吃大排檔，風光得很，這就是國際政治的現實。

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