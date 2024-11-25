發票開獎！中獎別亂PO網 歹徒恐用兌獎app偷領走

中獎發票別亂PO網！小心被用兌獎app偷領走！新竹地院將歹徒判刑。（記者蔡彰盛攝）

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對獎了！9-10月統一發票千萬獎「28630525」 完整獎號在這裡

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕9-10月統一發票今天開獎，但中獎發票別亂PO網！新竹范男上網搜尋他人所上傳的中獎電子發票證明聯相片，使用兌獎APP逕行領獎詐得6600元，新竹地院依詐欺取財罪判刑1年。

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法官調查，范男得知以手機使用財政部統一發票兌獎應用程式（兌獎APP），掃描電子發票上QR CODE ，兌獎APP即可依據QR CODE 內含發票號碼資料，轉存到兌獎APP中，並自動兌獎，如中獎，獎金會自動轉入綁定個人金融帳戶內，不需持實體發票兌獎。

范男上網搜尋他人所上傳的中獎電子發票證明聯相片，並使用兌獎APP 「我要領獎--快速領獎」功能，自109年9月至12月為止，在網站搜尋及掃描多人所上傳的中獎發票相片上QR CODE，佯裝為發票持有人，再以兌獎APP逕行領獎，致財政部陷於錯誤，將中獎金額匯入其帳戶，共計因此詐得6600元。案經法務部調查局新竹縣調查站移送偵辦。

范靖惟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年。

審酌被告范靖惟正值青年，不思以合法途徑獲取所需，為圖不勞而獲竟使用兌獎APP綁定帳戶詐領中獎發票獎金，侵害他人財產法益及財政部管理資料發放獎金之正確性，價值觀念顯有偏差，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，且迄今未與被害人達成和解或賠償其損失，最後依詐欺罪判刑。

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