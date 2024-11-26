加權指數週一（25日）小漲44.05點，收2萬2948.37點。（資料照）

1.台股週一（25日）在AI股發動攻勢下，加權指數開盤漲91.73點，以2萬2996.05點開出，電子股領攻，傳產與金融助攻，指數開高走高，漲268點，指數觸及2萬3172點，不過，受到台積電（2330）與聯發科（2454）等電子權值股翻黑拖累，指數漲勢收斂，終場小漲44.05點，收2萬2948.37點。

2.晶圓代工龍頭廠台積電（2330）高雄2奈米廠預計週二（26日）舉行進機典禮，代表進入從建廠轉到生產階段，並準備於12月1日移入機台，2奈米在南台灣進入新里程碑。後續還有P1廠第二期將於明年接續裝機，第二座廠（P2）、第三座廠（P3）陸續施工中。

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3.光通訊廠聯亞（3081）被主管機關要求公布財報，10 自結營收 1.15 億元，年增42%，稅後盈餘0.14億元，較去年同期由虧轉盈，每股獲利 0.15 元。

4.經濟部統計處今（25日）公布10月工業生產指數100.6，年增8.85%，10月製造業生產指數為100.51，年增9.32%，皆是連8紅。其中，電子零組件業中的積體電路業因12吋晶圓增產，指數創歷年新高。

5.10月台股隨美股走揚，散戶信心也回穩，根據中央銀行公布10月國內金融情況，代表散戶信心的兩項主要指標包含證券劃撥存款餘額與融資餘額皆比9月回升，其中，融資餘額回到4386億元，創下近17年新高。

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