建通家電端子迎活水 明年營收雙位數成長

建通總經理何易霖今天出席證交所舉辦的法人說明會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）旗下營收佔比最大的家電端子，可望迎來強勁活水，由於中國制定新的安全規範，插頭端子應全面轉換為帶有絕緣護套的產品，搭配生產工藝與專利，建通現已斬獲不少中系家電廠的專案訂單，陸續送樣、小量出貨，後續可望大幅提升市佔率，進而帶動營收、獲利成長。

建通總經理何易霖在證交所舉辦的法人說明會中表示，中國改變插頭安全規範，對行業而言是百年難得一見的機會，根據該國標準化管理委員會，新制預計會在2027年8月1日起實施，也就是說，屆時中國的內需市場將只能使用符合新規的產品，建通擁有的多項專利有助於大幅降低製程成本，許多客戶因此上門洽商、簽約，產品正在送樣及小量出貨。

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從建通產品營收比重來看，目前家電端子佔比達到82.82%，車用連接器7.47%，環保微無鉛銅製品7.17%，電工電子1.12%，異型導體銅材製品0.97%，電子連接器0.34%，其他0.11%；何易霖預估，未來保守估計中國每年將有50億至60億個單位的新插頭需求，公司已經規劃3期產能建置案，首期19台射出機，每台月產能200萬單位。

此外，何易霖提到，因應目前端子製造行業持續轉移越南，建通大幅提升自行煉製的比例，透過當地生產上的垂直整合、貿易協定、人口紅利、電費優勢，可藉由回收料創造循環經濟，持續增加建通在端子業的競爭力；台灣廠區方面，多家客戶已經認證旗下壓延法與銑削法複合加工技術，現有設備每月產能500公噸，第2階段規劃增加至1000公噸。

何易霖認為，建通整體第4季展望優於第3季，力拚轉虧為盈，不過今年仍將呈現虧損，關於明年營收能否年增雙位數百分比？「我想可以達到」，預估倘若毛利金額達到2.8億元至3億元，換算出來的毛利率也不錯，即可達到損益平衡點。

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