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經濟下滑省住宿費！自帶帳篷「睡機場」成中國出差族新選擇

2024/11/25 16:08

為節省住宿開支，中國一線城市機場成為出差族過夜首選。（擷取自中國社交平台）為節省住宿開支，中國一線城市機場成為出差族過夜首選。（擷取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟下行，精打細算的出差族為省下昂貴的一線城市住宿費，只好尋覓更省錢的方案，其中「住機場」已成為一個新選擇。據報導，中國一線城市中，包括北京、上海、廣州以及成都等多地機場，近期成為出差族和上班族地過夜新基地，有人還自帶帳篷、睡袋等露營裝備，省下一筆錢。

中國部落客《三聯生活實驗室》發文指出，北京房租高昂，出差族為了減少開支，儘管大興機場離市區約40-50公里，但機場內過夜設施齊全，還有「0元沐浴中心」，深獲許多出差族和上班族的心。

中國部分機場近期成為出差族和上班族地過夜新基地，有人還自帶帳篷、睡袋等露營裝備，省下一筆錢。（圖取自中國社交平台）中國部分機場近期成為出差族和上班族地過夜新基地，有人還自帶帳篷、睡袋等露營裝備，省下一筆錢。（圖取自中國社交平台）

該名部落客指出，北京大興機場除了有免費的空調、隨處可見的充電插座，休息區裡也有躺椅、按摩椅，還有可拼成單人床的活動沙發，也有免費的熱水可以喝。該機場內還有可免費洗澡、吹頭髮的盥洗室，有的人還自帶帳篷、睡袋等露營裝備，把機場當成室內露營區，在這裡喝咖啡、看書、聊天。

網友指出，近期睡過一次大興機場，住宿體驗竟然比住一般飯店還好，如果覺得冷，只需要打電話給機場客服，就有專人拿免費毛毯給你，讓你睡得好。吃的部分，大興機場內的餐廳種類幾乎囊括了北京旅遊必吃清單，價格也實惠。

據報導，最初大興機場過夜的上班族，主要是經常出差族群，因為公司購買的機票通常是早上6點的機票，因此只能凌晨3點就抵達機場等待出發。不過，現在凌晨3點還有在大興機場躺椅上改簡報的上班族，也有帶著孩子的疲憊中年人，以及扛著大包小包面露迷茫不知道該去哪的人。

報導指出，把中國機場當成專屬過夜基地，不只是北京的大興機場，現今中國各地的機場也都有此現象，包括上海浦東機場、成都雙流機場、廣州白雲機場等。

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