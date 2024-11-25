美媒：台積電在美建廠 美企仍須依賴台灣晶片

專家表示，即使台積電在亞利桑那州建廠，美國將在未來很長一段時間內依賴台灣的晶片。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒商業內幕（Business Insider）報導，在可預見的未來，即使台積電在亞利桑那州建廠，美國企業仍會在未來一段很長的時間內，繼續依賴台積電在台灣製造的晶片。

產業專家告訴商業內幕，雖然台積電的鳳凰城工廠預計將提高美國的半導體晶片產量，但該公司並未在美國本土生產最先進的晶片。

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半導體研究和諮詢公司SemiAnalysis的分析師Jeff Koch告訴商業內幕，台積電美國工廠生產的晶片預計將落後該公司在台灣本土製造的先進晶片一到兩個水平。舉例來說，採用4奈米技術生產的晶片預計將在鳳凰城第一工廠生產，然而台積電的台灣工廠已在生產採用3奈米技術的晶片。

據報導，雖然3奈米晶片預計將在台積電位於亞利桑那州的第二家工廠生產，該工廠預計將於2028年開始全面生產，但Koch表示，這可能會在台灣開始生產2奈米晶片之後進行，預計將於明年開始生產。

資訊科技與創新基金會負責全球創新政策的副總裁Stephen Ezell告訴商業內幕，當台積電的鳳凰城工廠開始生產2奈米晶片時，他預計台積電將在台灣生產更先進的晶片。

Ezell說：「美國將在未來很長一段時間內依賴台灣的晶片」；「即使《晶片法案》取得巨大成功，也很難讓美國晶片產量恢復到全球晶片產量的17%到20%。目前美國生產的晶片約佔全球的10%」。

拜登政府11月15日宣布，商務部授予台積電高達66億美元的資金，用於援助在鳳凰城建造三座晶片工廠。第一家工廠預計將於2025年初開始全面生產。

拜登政府表示，這項聲明是實施《CHIPS法案》中「迄今為止最關鍵的里程碑之一」 。該法律的支持者希望為美國創造就業機會，確保供應鏈安全，並減少美國對台灣先進晶片的依賴。據估計，全球90%的先進晶片都是台積電生產，這些晶片為從iPhone到汽車的各種產品提供動力。

美國商務部告訴商業內幕，隨著台積電亞利桑那州工廠投入營運，預計台積電最先進晶片的生產將在未來幾年轉移到美國，但台積電拒絕評論報導。

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