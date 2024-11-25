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川普關稅重創美國消費力！NRF估年損失逾2.5兆

2024/11/25 14:34

川普關稅重創美國消費力！NRF估年損失逾2.5兆（歐新社）川普關稅重創美國消費力！NRF估年損失逾2.5兆（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅恐讓美國每年消費力，損失780億美元，美國零售聯合會（NRF）的1份報告顯示，總統當選人川朗普提出全面加徵關稅政策，將對消費力造成重大衝擊，報告指出，如果實施新的關稅，美國消費者每年可能損失460億美元（約新台幣1.49兆元）至780億美元（約新台幣2.53兆元）的消費能力，或每戶損失362至624美元（約新台幣1.17萬元至2.02萬元）。

外媒報導，川普對美國進口商品徵收關稅可能會大幅提高服裝、玩具、傢俱、家用電器、鞋類和旅遊用品的價格。

川普競選時曾表示，他將對所有進口商品徵收10%至20%的關稅，對中國進口商品徵收60%至100%的關稅。如果墨西哥不制定更嚴格的邊境法規，他還提議對墨西哥徵收25%的關稅。

根據高盛的說法，最大的風險是全面徵收高額關稅，這可能會嚴重打擊經濟增長。

NRF報告稱，一旦關稅調漲，美國零售商無法消化，將上漲商品價格，恐導致許多消費者不願或無力支付。

根據這份報告，在新的關稅下，消費者最終將在服裝上多支付139億美元（約4509.16億元）至240億美元（約新台幣7785.6億元），在玩具上多支付88億美元（約新台幣2854.72億元）至142億美元（約新台幣4606.48億元），在傢俱上多支付85億美元（約新台幣2757.4億元）至131億美元（約新台幣4249.64億元）。

在家用電器上多支付64億美元（約新台幣2076.16億元）至109億美元（約新台幣3535.96億元），在鞋類上多支付64億美元（約新台幣2076.16億元）至107億美元（約新台幣3471.08億元），在旅遊用品上多支付22億美元（約新台幣713.68億元）至39億美元（約新台幣1265.16億元）。

NRF強調，報告中研究的6類物品幾乎在美國的每個家庭都能找到，與高收入家庭相比，購買這些物品所需的錢佔低收入家庭稅後收入的比例更大。

報告進一步指出，關稅首先由美國進口商支付，很少有人能從利潤中吸收顯著增加的成本。隨著產品進入零售貨架，關稅成本也會轉移，並以賣給美國消費者的商品價格上漲的形式體現出來。

NRF表示，儘管一些生產商和美國財政部可能受益，但消費者的成本將超過這些收益，美國經濟將遭受淨損失。

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